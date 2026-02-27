O combate à dengue ganhou reforço tecnológico em Campinas. O Grupo de Resposta Unificada (GRU) utilizou drone para vistoriar cinco imóveis durante ação realizada nesta quinta-feira (26). O objetivo é identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses.
A operação percorreu as regiões do Centro, Chácara da Barra, Chácara Primavera, Fazenda Santa Cândida e Vila União. Participaram equipes das secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Clima, além da Defesa Civil de Campinas, responsável pelo equipamento aéreo, Guarda Municipal, Procon e Setec.
Criado para agilizar respostas a denúncias de focos da doença, o GRU atua em imóveis onde tentativas de solução pelo telefone 156 foram esgotadas. Desde março de 2024, o grupo realizou 27 operações e vistoriou 255 imóveis. Em setembro do ano passado, a iniciativa passou a ser política pública permanente, após decreto publicado no Diário Oficial.
32 bairros em alerta
A Secretaria de Saúde de Campinas também divulgou a 9ª edição do Alerta Arboviroses de 2026, indicando 32 bairros que exigem reforço nas ações de prevenção.
Estão na lista regiões das áreas Leste, Norte, Noroeste, Sudoeste, Sul e Suleste, incluindo bairros como Jardim Myrian Moreira da Costa, Parque dos Pomares, Vila Padre Anchieta, Jardim Santo Antônio, Vila Industrial e Jardim Carlos Lourenço, entre outros.
O alerta considera indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, imóveis fechados, densidade populacional e necessidade de intensificação das ações.