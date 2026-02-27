27 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
COMBATE AO MOSQUITO

Com 32 bairros em alerta, Campinas aciona drone contra a dengue

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Grupo de Resposta Unificada usa equipamento em fiscalização e Saúde coloca 32 bairros em alerta para arboviroses.
Grupo de Resposta Unificada usa equipamento em fiscalização e Saúde coloca 32 bairros em alerta para arboviroses.

O combate à dengue ganhou reforço tecnológico em Campinas. O Grupo de Resposta Unificada (GRU) utilizou drone para vistoriar cinco imóveis durante ação realizada nesta quinta-feira (26). O objetivo é identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação percorreu as regiões do Centro, Chácara da Barra, Chácara Primavera, Fazenda Santa Cândida e Vila União. Participaram equipes das secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Clima, além da Defesa Civil de Campinas, responsável pelo equipamento aéreo, Guarda Municipal, Procon e Setec.

Criado para agilizar respostas a denúncias de focos da doença, o GRU atua em imóveis onde tentativas de solução pelo telefone 156 foram esgotadas. Desde março de 2024, o grupo realizou 27 operações e vistoriou 255 imóveis. Em setembro do ano passado, a iniciativa passou a ser política pública permanente, após decreto publicado no Diário Oficial.

32 bairros em alerta

A Secretaria de Saúde de Campinas também divulgou a 9ª edição do Alerta Arboviroses de 2026, indicando 32 bairros que exigem reforço nas ações de prevenção.

Estão na lista regiões das áreas Leste, Norte, Noroeste, Sudoeste, Sul e Suleste, incluindo bairros como Jardim Myrian Moreira da Costa, Parque dos Pomares, Vila Padre Anchieta, Jardim Santo Antônio, Vila Industrial e Jardim Carlos Lourenço, entre outros.

O alerta considera indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, imóveis fechados, densidade populacional e necessidade de intensificação das ações.

Comentários

Comentários