PISOU NO TOMATE

Tomate sobe 30% e cesta básica vai a R$ 790 em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Alta de 0,98% em janeiro leva custo da cesta básica a R$ 790,47 em Campinas; tomate subiu 30,25%.
O custo da cesta básica voltou a pressionar o orçamento das famílias em Campinas. Em janeiro, o conjunto de produtos essenciais registrou alta de 0,98%, fazendo o valor médio chegar a R$ 790,47.

O principal impacto veio do tomate, que acumulou aumento de 30,25% no mês e foi o item que mais pesou no resultado. Também contribuíram para o reajuste a manteiga e o arroz, que apresentaram elevação nos preços.

Por outro lado, houve recuo em alguns produtos importantes da cesta. A carne, a batata e a banana registraram queda, ajudando a evitar uma alta ainda maior no valor final.

Tendência nacional

O movimento de alta não foi isolado. De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a maioria das capitais brasileiras também registrou variação positiva no período. Apenas Natal, Teresina e São Luís tiveram retração no custo da cesta em janeiro.

No comparativo com o Sudeste, Campinas apresentou a menor variação percentual da região, muito próxima do índice registrado na cidade de São Paulo, que foi de 1%.

Mesmo com a elevação moderada, o reajuste no início do ano reforça o cenário de atenção ao custo dos alimentos, especialmente para famílias de renda mais baixa, que destinam parcela significativa do orçamento à alimentação.

