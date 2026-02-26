O custo da cesta básica voltou a pressionar o orçamento das famílias em Campinas. Em janeiro, o conjunto de produtos essenciais registrou alta de 0,98%, fazendo o valor médio chegar a R$ 790,47.
O principal impacto veio do tomate, que acumulou aumento de 30,25% no mês e foi o item que mais pesou no resultado. Também contribuíram para o reajuste a manteiga e o arroz, que apresentaram elevação nos preços.
Por outro lado, houve recuo em alguns produtos importantes da cesta. A carne, a batata e a banana registraram queda, ajudando a evitar uma alta ainda maior no valor final.
Tendência nacional
O movimento de alta não foi isolado. De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a maioria das capitais brasileiras também registrou variação positiva no período. Apenas Natal, Teresina e São Luís tiveram retração no custo da cesta em janeiro.
No comparativo com o Sudeste, Campinas apresentou a menor variação percentual da região, muito próxima do índice registrado na cidade de São Paulo, que foi de 1%.
Mesmo com a elevação moderada, o reajuste no início do ano reforça o cenário de atenção ao custo dos alimentos, especialmente para famílias de renda mais baixa, que destinam parcela significativa do orçamento à alimentação.