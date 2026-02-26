A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou o segundo óbito por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza em 2026. A vítima era uma mulher de 92 anos, com comorbidades, que não havia recebido a vacina contra a gripe. O falecimento ocorreu em 29 de janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Neste ano, o município contabiliza cinco casos de SRAG por Influenza, com dois óbitos.

O cenário contrasta com os números de 2025, quando Campinas registrou 553 casos e 67 mortes pela mesma causa, considerando a data de início dos sintomas naquele ano. Entre os óbitos, 53 eram de pessoas não vacinadas.