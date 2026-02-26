26 de fevereiro de 2026
ALERTA PARA GRIPE

Idosa de 92 anos sem vacina é a 2ª vítima de gripe em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Cidade soma dois óbitos e cinco casos de SRAG por Influenza em 2026.
A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou o segundo óbito por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza em 2026. A vítima era uma mulher de 92 anos, com comorbidades, que não havia recebido a vacina contra a gripe. O falecimento ocorreu em 29 de janeiro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Neste ano, o município contabiliza cinco casos de SRAG por Influenza, com dois óbitos.

O cenário contrasta com os números de 2025, quando Campinas registrou 553 casos e 67 mortes pela mesma causa, considerando a data de início dos sintomas naquele ano. Entre os óbitos, 53 eram de pessoas não vacinadas.

Dos 14 moradores que haviam recebido a vacina e evoluíram para óbito em 2025, 12 estavam dentro do período adequado de imunização — lembrando que a vacina leva cerca de 15 dias para atingir a proteção ideal. Em dois casos, os sintomas começaram antes desse intervalo. Ainda segundo os dados, 66 das vítimas tinham doenças preexistentes, integrando o grupo de risco.

Vacinação é principal estratégia

A imunização contra a gripe é direcionada prioritariamente aos grupos mais vulneráveis, com foco em reduzir formas graves e mortes. A campanha ocorre anualmente antes do período de maior circulação do vírus, conforme calendário do Ministério da Saúde.

Isso porque o vírus Influenza sofre mutações frequentes, exigindo atualização anual da vacina para garantir proteção contra as cepas predominantes em cada temporada.

A orientação das autoridades de saúde é que integrantes dos grupos prioritários procurem os postos de vacinação assim que a campanha for iniciada.

