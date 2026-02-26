A manhã desta quinta-feira, 26, começou com atualização do balanço da Defesa Civil de Campinas. Até as 10h30, foram registradas 14 ocorrências relacionadas às chuvas na cidade. Não há vítimas.

Entre os atendimentos contabilizados estão três quedas de árvores, três quedas de galhos, cinco alagamentos, uma habitação em risco, uma queda de muro e uma erosão.

As quedas de árvores ocorreram nos bairros Mansões Santo Antônio, Vila Renascença e Jardim Boa Esperança. Já as quedas de galhos foram registradas no Jardim Chapadão, Chácara Campos dos Amarais e Vila Aeroporto. Equipes do Departamento de Parques e Jardins atuam na remoção e liberação das áreas afetadas.