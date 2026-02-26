O município de Capivari entrou em Estado de Alerta nesta quinta-feira (26) após registrar mais de 100 milímetros de chuva em apenas duas horas. O volume provocou alagamentos e elevação rápida do nível do Rio Capivari.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Na aferição das 8h20, o rio marcou 2,44 metros na régua, segundo a Defesa Civil. No dia anterior, a medição indicava nível zerado na calha.
A região central, especialmente o bairro Juventus, foi uma das mais afetadas. O córrego Ribeirão Água Choca extravasou, provocando alagamentos e transtornos em diversas vias.
Vias interditadas
Estão bloqueadas:
- Rua Franklina Almeida Barros (altura do CFC Rossi)
- Rua Padre Haroldo (Juventus)
- Avenida Dr. Ênio Pires de Camargo (Ribeirão)
- Rua João Moretti (Moreto)
- Rua João Vaz (Centro)
- Rua Miguel Assad (Nova Aparecida)
- Rua Tiradentes (Centro)
A orientação é para que motoristas evitem essas áreas e utilizem rotas alternativas.
Assistência à população
A Prefeitura mobilizou equipes para atendimento emergencial. Caminhões estão disponíveis para mudanças e remoção preventiva de moradores. Até o momento, sete pessoas foram encaminhadas ao Ginásio Ronaldo Zaidan Pellegrini (Ronaldão).
A Secretaria de Desenvolvimento Social estima que ao menos 30 residências tenham sido atingidas. O atendimento inclui acompanhamento de assistentes sociais, além de estrutura para higiene e alimentação.
Canais de emergência
- Defesa Civil: 153 (atendimento 24 horas)
- Corpo de Bombeiros: 193
As equipes seguem em monitoramento constante das áreas de risco.