O município de Capivari entrou em Estado de Alerta nesta quinta-feira (26) após registrar mais de 100 milímetros de chuva em apenas duas horas. O volume provocou alagamentos e elevação rápida do nível do Rio Capivari.

Na aferição das 8h20, o rio marcou 2,44 metros na régua, segundo a Defesa Civil. No dia anterior, a medição indicava nível zerado na calha.

A região central, especialmente o bairro Juventus, foi uma das mais afetadas. O córrego Ribeirão Água Choca extravasou, provocando alagamentos e transtornos em diversas vias.

Vias interditadas