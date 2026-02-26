26 de fevereiro de 2026
ALERTA EM CAPIVARI

Com 30 casas atingidas, Capivari mobiliza abrigos após temporal

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Cidade registra mais de 100 mm de chuva em duas horas; Rio Capivari sobe para 2,44 m e vias são interditadas.
O município de Capivari entrou em Estado de Alerta nesta quinta-feira (26) após registrar mais de 100 milímetros de chuva em apenas duas horas. O volume provocou alagamentos e elevação rápida do nível do Rio Capivari.

Na aferição das 8h20, o rio marcou 2,44 metros na régua, segundo a Defesa Civil. No dia anterior, a medição indicava nível zerado na calha.

A região central, especialmente o bairro Juventus, foi uma das mais afetadas. O córrego Ribeirão Água Choca extravasou, provocando alagamentos e transtornos em diversas vias.

Vias interditadas

Estão bloqueadas:

  • Rua Franklina Almeida Barros (altura do CFC Rossi)
  • Rua Padre Haroldo (Juventus)
  • Avenida Dr. Ênio Pires de Camargo (Ribeirão)
  • Rua João Moretti (Moreto)
  • Rua João Vaz (Centro)
  • Rua Miguel Assad (Nova Aparecida)
  • Rua Tiradentes (Centro)

A orientação é para que motoristas evitem essas áreas e utilizem rotas alternativas.

Assistência à população

A Prefeitura mobilizou equipes para atendimento emergencial. Caminhões estão disponíveis para mudanças e remoção preventiva de moradores. Até o momento, sete pessoas foram encaminhadas ao Ginásio Ronaldo Zaidan Pellegrini (Ronaldão).

A Secretaria de Desenvolvimento Social estima que ao menos 30 residências tenham sido atingidas. O atendimento inclui acompanhamento de assistentes sociais, além de estrutura para higiene e alimentação.

Canais de emergência

  • Defesa Civil: 153 (atendimento 24 horas)
  • Corpo de Bombeiros: 193

As equipes seguem em monitoramento constante das áreas de risco.

