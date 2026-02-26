A Prefeitura de Campinas determinou nesta quinta-feira (26) o fechamento de sete parques públicos nas regiões Norte e Noroeste, além da Mata de Santa Genebra, após o acumulado de chuvas superar o limite previsto em decreto municipal.
A medida segue o decreto nº 24.175/2025, que estabelece a interrupção das atividades em parques e bosques quando o volume ultrapassa 80 milímetros em 72 horas. Nas áreas afetadas, o índice chegou a 115,6 mm na Região Norte e 90,1 mm na Noroeste no período analisado. A decisão será reavaliada nesta sexta-feira (27).
Parques fechados
Região Norte:
- Bosque Parque da Mata
- Bosque Sílvia Brandão Bertazzoli Belluci
- Bosque dos Alemães
- Bosque dos Italianos
- Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho
- Pedreira do Chapadão
A Mata de Santa Genebra também suspendeu atividades e cancelou eventos programados para o dia.
Região Noroeste:
- Bosque Valença – Centro de Lazer Ferdinando Tilli
Os demais parques permanecem abertos.
Ocorrências registradas
A Defesa Civil de Campinas contabilizou até as 8h seis ocorrências relacionadas às chuvas:
- Três quedas de galhos de árvores
- Dois alagamentos (um em imóvel e outro na Av. Dr. Heitor Penteado)
- Uma habitação em situação de risco
Não houve vítimas.