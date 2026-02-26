A Prefeitura de Campinas determinou nesta quinta-feira (26) o fechamento de sete parques públicos nas regiões Norte e Noroeste, além da Mata de Santa Genebra, após o acumulado de chuvas superar o limite previsto em decreto municipal.

A medida segue o decreto nº 24.175/2025, que estabelece a interrupção das atividades em parques e bosques quando o volume ultrapassa 80 milímetros em 72 horas. Nas áreas afetadas, o índice chegou a 115,6 mm na Região Norte e 90,1 mm na Noroeste no período analisado. A decisão será reavaliada nesta sexta-feira (27).

Parques fechados

Região Norte: