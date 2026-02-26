26 de fevereiro de 2026
PARQUES FECHADOS

Chuvas fecham 7 parques e Mata Santa Genebra em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Chuva acima de 80 mm em 72h leva Prefeitura a suspender funcionamento de sete parques e da Mata de Santa Genebra.
Chuva acima de 80 mm em 72h leva Prefeitura a suspender funcionamento de sete parques e da Mata de Santa Genebra.

A Prefeitura de Campinas determinou nesta quinta-feira (26) o fechamento de sete parques públicos nas regiões Norte e Noroeste, além da Mata de Santa Genebra, após o acumulado de chuvas superar o limite previsto em decreto municipal.

A medida segue o decreto nº 24.175/2025, que estabelece a interrupção das atividades em parques e bosques quando o volume ultrapassa 80 milímetros em 72 horas. Nas áreas afetadas, o índice chegou a 115,6 mm na Região Norte e 90,1 mm na Noroeste no período analisado. A decisão será reavaliada nesta sexta-feira (27).

Parques fechados

Região Norte:

  • Bosque Parque da Mata
  • Bosque Sílvia Brandão Bertazzoli Belluci
  • Bosque dos Alemães
  • Bosque dos Italianos
  • Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho
  • Pedreira do Chapadão

A Mata de Santa Genebra também suspendeu atividades e cancelou eventos programados para o dia.

Região Noroeste:

  • Bosque Valença – Centro de Lazer Ferdinando Tilli

Os demais parques permanecem abertos.

Ocorrências registradas

A Defesa Civil de Campinas contabilizou até as 8h seis ocorrências relacionadas às chuvas:

  • Três quedas de galhos de árvores
  • Dois alagamentos (um em imóvel e outro na Av. Dr. Heitor Penteado)
  • Uma habitação em situação de risco

Não houve vítimas.

