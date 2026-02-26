26 de fevereiro de 2026
SAÚDE

Sumaré confirma 1º caso de mpox em 2026

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem de 37 anos apresentou sintomas no dia 1º de janeiro e foi atendido no Hospital Ouro Verde, em Campinas; Brasil soma 88 casos da doença neste ano.
Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré confirmou, na quarta-feira (25), o primeiro caso de mpox no município em 2026. O paciente é um homem de 37 anos, morador da região da Área Cura.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a pasta, ele foi atendido no Hospital Ouro Verde, em Campinas, após apresentar os primeiros sintomas no dia 1º de janeiro. O quadro evoluiu bem, e o paciente já recebeu alta médica.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Denise Barja, informou que Sumaré contabiliza até o momento duas notificações da doença, sendo uma descartada. Em todo o país, o Ministério da Saúde registra 88 casos confirmados de mpox em 2026.

Todas as unidades de saúde estão preparadas para atender a população e realizar o diagnóstico de forma adequada. Caso surjam sintomas, o paciente deve procurar a unidade mais próxima de sua residência”, orientou Denise.

Se houver necessidade de coleta de exames, o paciente será encaminhado ao Cresser (Centro de Referência em Saúde Sexual e Reprodutiva).

A mpox é uma doença viral da mesma família da varíola. A transmissão ocorre principalmente por contato próximo com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias ou objetos contaminados.

