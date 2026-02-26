A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré confirmou, na quarta-feira (25), o primeiro caso de mpox no município em 2026. O paciente é um homem de 37 anos, morador da região da Área Cura.

Segundo a pasta, ele foi atendido no Hospital Ouro Verde, em Campinas, após apresentar os primeiros sintomas no dia 1º de janeiro. O quadro evoluiu bem, e o paciente já recebeu alta médica.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Denise Barja, informou que Sumaré contabiliza até o momento duas notificações da doença, sendo uma descartada. Em todo o país, o Ministério da Saúde registra 88 casos confirmados de mpox em 2026.