Uma ação da Polícia Civil de Campinas resultou na prisão em flagrante de três responsáveis por estabelecimentos automotivos em Mogi Guaçu. A operação teve como alvo desmanches irregulares na região.

Três lojas foram autuadas e dois galpões anexos acabaram lacrados, após a constatação de que eram utilizados para armazenar peças de origem ilícita.

Ao todo, foram apreendidas 359 peças automotivas, incluindo itens de comercialização proibida, como airbags. As equipes também recuperaram um veículo com registro de roubo e localizaram mais de 100 carcaças de automóveis já desmontados.