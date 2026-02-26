Uma ação policial resultou na localização de uma estufa de cultivo de maconha em uma residência no Jardim Adelaide, em Hortolândia. A ocorrência teve início após a equipe policial receber informações pelo Disque-Denúncia sobre a suspeita de tráfico de drogas no imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao se aproximarem do local, os agentes constataram forte odor característico da planta, o que confirmou as informações da denúncia. Diante da situação de flagrante, os policiais entraram na residência e encontraram, em um dos cômodos adaptado como estufa, 15 pés de maconha cultivados em vasos.

No ambiente, também foram apreendidos equipamentos utilizados para o cultivo controlado da droga, como umidificador, parafusadeira, balança de precisão e barômetro. A estrutura contava ainda com insumos, apetrechos de plantio e instalações elétricas voltadas para simular condições ideais de desenvolvimento das plantas.