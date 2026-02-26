Policiais militares do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, na quarta-feira (25), um homem que era procurado pela Justiça. A ação, que também resultou na descoberta de um ponto de venda de drogas, aconteceu durante patrulhamento em apoio à 1ª Companhia do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

A equipe abordou o indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem e consulta ao sistema, os policiais confirmaram que contra ele constavam dois mandados de prisão.

Em seguida, os agentes realizaram diligências na residência do suspeito. No local, foram encontradas porções de entorpecentes, uma quantia em dinheiro e um caderno com anotações detalhadas que, segundo a polícia, seriam utilizadas para contabilizar a venda de drogas.