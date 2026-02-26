26 de fevereiro de 2026
É CADA UMA

Embriagado, Motorista com arma falsa foge da PM e bate carro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Simulacro de arma foi apreendido pela Polícia Militar
Simulacro de arma foi apreendido pela Polícia Militar

Um homem foi detido pela PM (Polícia Militar) após dirigir embriagado e portar um simulacro de arma de fogo em Mogi Guaçu. Segundo informações da corporação, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando um motociclista se aproximou e relatou estar sendo perseguido por um veículo preto.

Pouco depois, os policiais avistaram o carro em alta velocidade na Avenida Padre Jaime e deram início a um acompanhamento, com sinais sonoros e luminosos acionados. O condutor ignorou a ordem de parada e seguiu pela ponte de ferro até a Avenida dos Trabalhadores, próximo à agência da Caixa Econômica Federal. Foi nesse trecho que ele perdeu o controle da direção, colidiu contra o meio-fio e danificou o pneu dianteiro direito, sendo forçado a parar.

Os agentes precisaram usar força moderada para conter o motorista. Questionado sobre a fuga, ele confessou ter consumido bebida alcoólica. Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo no assoalho do carro.

O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a autoridade de plantão determinou a elaboração do boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e apreensão do objeto. Ele concordou em realizar exame de sangue para medir o nível de alcoolemia, que foi feito em uma unidade de pronto atendimento. Após os procedimentos legais, o condutor foi liberado.

