Um homem foi detido pela PM (Polícia Militar) após dirigir embriagado e portar um simulacro de arma de fogo em Mogi Guaçu. Segundo informações da corporação, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando um motociclista se aproximou e relatou estar sendo perseguido por um veículo preto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Pouco depois, os policiais avistaram o carro em alta velocidade na Avenida Padre Jaime e deram início a um acompanhamento, com sinais sonoros e luminosos acionados. O condutor ignorou a ordem de parada e seguiu pela ponte de ferro até a Avenida dos Trabalhadores, próximo à agência da Caixa Econômica Federal. Foi nesse trecho que ele perdeu o controle da direção, colidiu contra o meio-fio e danificou o pneu dianteiro direito, sendo forçado a parar.

Os agentes precisaram usar força moderada para conter o motorista. Questionado sobre a fuga, ele confessou ter consumido bebida alcoólica. Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo no assoalho do carro.