A Defesa Civil de Campinas apresentou nesta quarta-feira (25) o balanço parcial da Operação Chuvas de Verão 2025/2026, iniciada em dezembro. No período, foram realizadas 202 vistorias preventivas e registrados 961 encaminhamentos e acionamentos de órgãos municipais para atendimento de ocorrências relacionadas às chuvas.

A reunião ocorreu na Sala de Resiliência, no Paço Municipal, com integrantes do Comitê da operação, que reúne secretarias e órgãos como Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e CPFL Energia.

Entre dezembro e fevereiro, o município registrou 25 dias em estado de atenção, sendo cinco em dezembro, 11 em janeiro e nove em fevereiro. O dia mais chuvoso deste mês foi 8 de fevereiro, com acumulado de 112,2 milímetros em 72 horas.