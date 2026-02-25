A Defesa Civil de Campinas apresentou nesta quarta-feira (25) o balanço parcial da Operação Chuvas de Verão 2025/2026, iniciada em dezembro. No período, foram realizadas 202 vistorias preventivas e registrados 961 encaminhamentos e acionamentos de órgãos municipais para atendimento de ocorrências relacionadas às chuvas.
A reunião ocorreu na Sala de Resiliência, no Paço Municipal, com integrantes do Comitê da operação, que reúne secretarias e órgãos como Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e CPFL Energia.
Entre dezembro e fevereiro, o município registrou 25 dias em estado de atenção, sendo cinco em dezembro, 11 em janeiro e nove em fevereiro. O dia mais chuvoso deste mês foi 8 de fevereiro, com acumulado de 112,2 milímetros em 72 horas.
Segundo o diretor da Defesa Civil e coordenador regional, Sidnei Furtado, o trabalho é integrado entre as áreas, com monitoramento constante das condições meteorológicas e das regiões mais vulneráveis. Ele destacou o Beco do Mokarzel, em Sousas, como ponto de atenção permanente. Atualmente, 52 famílias vivem na área próxima ao rio Atibaia e contam com acompanhamento da Assistência Social e da Saúde para eventual necessidade de abrigo e atendimento emergencial.
Divulgação/PMC
Além das chuvas, o relatório também abordou extremos de temperatura. Houve dois dias em estado de alerta por calor: 11 de janeiro (35,2°C) e 17 de fevereiro (35°C). A umidade relativa do ar atingiu índices baixos de 29,7% em janeiro e 28,6% em fevereiro, patamar considerado inadequado para a saúde — o ideal varia entre 50% e 60%.
O encontro também marcou o início do planejamento para lembrar os dez anos da microexplosão que atingiu Campinas em junho de 2016. A Defesa Civil pretende realizar uma simulação para testar protocolos atuais de resposta a eventos extremos.
A Operação Chuvas de Verão segue até 31 de março de 2026, conforme decreto municipal, com ações coordenadas por diversas secretarias nas áreas de governo, assistência social, saúde, serviços públicos, urbanismo, meio ambiente e educação.