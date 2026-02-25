A Câmara Municipal de Campinas analisa nesta quarta-feira (25), em segundo turno, um projeto que endurece as penalidades administrativas para casos de maus-tratos a animais no município. A votação ocorre durante a sétima Reunião Ordinária de 2026, a partir das 18h, no Plenário.
O Substitutivo Total ao Projeto de Lei nº 26/25, de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos), altera a Lei nº 15.449/2017, que institui o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos.
Pelo texto, as multas passam a variar entre 1.500 e 1.900 UFICs por animal vítima, com possibilidade de dobrar ou triplicar o valor em situações agravantes. Entre os fatores que aumentam a penalidade estão a participação do tutor, a ocorrência de morte ou lesão permanente e a reincidência no prazo de cinco anos.
A proposta também atualiza dispositivos da legislação atual, incluindo a responsabilização de cuidadores pela limpeza de dejetos em espaços públicos e sanções a estabelecimentos que descumprirem normas relacionadas à proteção animal.
“Infelizmente, a impunidade ainda é uma regra revoltante quando se trata de crimes ambientais, especialmente os maus-tratos. Por isso, precisamos utilizar todos os instrumentos legais disponíveis para coibir essas práticas”, afirma Ganem.
Caso aprovado, o projeto segue para sanção do Executivo.