A Câmara Municipal de Campinas analisa nesta quarta-feira (25), em segundo turno, um projeto que endurece as penalidades administrativas para casos de maus-tratos a animais no município. A votação ocorre durante a sétima Reunião Ordinária de 2026, a partir das 18h, no Plenário.

O Substitutivo Total ao Projeto de Lei nº 26/25, de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos), altera a Lei nº 15.449/2017, que institui o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos.

Pelo texto, as multas passam a variar entre 1.500 e 1.900 UFICs por animal vítima, com possibilidade de dobrar ou triplicar o valor em situações agravantes. Entre os fatores que aumentam a penalidade estão a participação do tutor, a ocorrência de morte ou lesão permanente e a reincidência no prazo de cinco anos.