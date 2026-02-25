A Região Metropolitana de Campinas (RMC) amanhece com céu parcialmente nublado nesta quarta-feira (25), mas a condição de tempo firme deve durar apenas pela manhã. A previsão aponta chuvas a partir da tarde, com possibilidade de temporais acompanhados de raios e pancadas intensas.
Os meteorologistas indicam temperatura máxima de 28°C, com sensação de abafamento ao longo do dia.
O cenário de instabilidade continua na quinta-feira (26), quando os termômetros devem variar entre 22°C e 30°C. Novas pancadas de chuva são esperadas, principalmente entre a tarde e a noite.
Há risco de chuvas volumosas em curtos períodos, o que aumenta a preocupação com alagamentos, enxurradas, transbordamento de córregos e queda de granizo. A alta incidência de raios também reforça o alerta.
A recomendação é redobrar a atenção em áreas mais vulneráveis, evitar atravessar ruas alagadas e não se abrigar sob árvores durante as tempestades.