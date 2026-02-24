Campinas registrou em 2025 o maior número de notificações compulsórias de tuberculose da série histórica recente, com 300 casos confirmados. Nos últimos três anos, foram 871 registros, sendo 281 em 2023, 290 em 2024 e 300 no ano passado. Em janeiro de 2026, o município já contabiliza 29 notificações.

A doença é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis e é transmitida pelo ar, principalmente quando uma pessoa infectada tosse ou fala. O risco aumenta em ambientes fechados e com contato próximo e prolongado. Uma única pessoa bacilífera pode transmitir a doença para até 15 pessoas em um ano.

O principal sintoma é tosse persistente por mais de duas semanas. Também podem ocorrer febre baixa, sudorese noturna, cansaço e perda de peso.

Desafios no tratamento