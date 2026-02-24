Campinas registrou em 2025 o maior número de notificações compulsórias de tuberculose da série histórica recente, com 300 casos confirmados. Nos últimos três anos, foram 871 registros, sendo 281 em 2023, 290 em 2024 e 300 no ano passado. Em janeiro de 2026, o município já contabiliza 29 notificações.
A doença é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis e é transmitida pelo ar, principalmente quando uma pessoa infectada tosse ou fala. O risco aumenta em ambientes fechados e com contato próximo e prolongado. Uma única pessoa bacilífera pode transmitir a doença para até 15 pessoas em um ano.
O principal sintoma é tosse persistente por mais de duas semanas. Também podem ocorrer febre baixa, sudorese noturna, cansaço e perda de peso.
Desafios no tratamento
O tratamento, padronizado pelo Ministério da Saúde, dura no mínimo seis meses. Durante esse período, o paciente precisa realizar exame mensal de escarro para acompanhamento da resposta terapêutica.
Um dos maiores obstáculos é o abandono do tratamento, que pode favorecer resistência bacteriana e continuidade da transmissão.
Para enfrentar esse problema, Campinas adota o Tratamento Diretamente Observável (TDO) e também o Tratamento Diretamente Observado por Vídeo (VDOT). O aplicativo, desenvolvido pela Universidade de São Paulo, permite que o paciente registre em vídeo o momento em que toma a medicação, garantindo monitoramento pela equipe de saúde sem necessidade de deslocamento diário.
Infecção latente
Nem todos os infectados desenvolvem a forma ativa da doença. Na Infecção Latente da Tuberculose (ILTB), o bacilo permanece inativo no organismo, sem sintomas e sem transmissão. No entanto, pode se manifestar quando há queda da imunidade.
Por isso, é fundamental identificar precocemente contatos de pacientes com tuberculose ativa para início do Tratamento Preventivo da Tuberculose (TPT).
Diagnóstico rápido
Em caso de suspeita, o paciente deve procurar o Centro de Saúde mais próximo. A coleta do escarro é feita na própria unidade e o resultado sai em até 24 horas. O exame detecta o bacilo em cerca de 90% dos casos e identifica possível resistência ao tratamento padrão.
A Secretaria de Saúde reforça a importância da capacitação dos profissionais e da suspeita clínica diante de sintomas respiratórios persistentes, medida considerada essencial para diagnóstico precoce e interrupção da cadeia de transmissão.