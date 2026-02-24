A Defesa Civil de Campinas reforçou o alerta para chuvas fortes entre esta terça-feira (24) e sexta-feira (27). O período será marcado por instabilidade, com risco de temporais, queda de árvores, alagamentos e deslizamentos, principalmente por conta do solo já encharcado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu Aviso de Chuvas Intensas, com grau de severidade Perigo Potencial, válido até sexta. A previsão indica volumes entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia, queda de galhos e descargas elétricas.

Situação dia a dia

Segundo boletim da Defesa Civil do Estado, a terça-feira (24) mantém a região em atenção, com possibilidade de pancadas pontuais. Mesmo chuvas moderadas podem provocar transtornos localizados.