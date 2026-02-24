24 de fevereiro de 2026
Defesa Civil orienta população a redobrar cuidados até sexta-feira diante do risco de temporais, alagamentos e quedas de árvores.
A Defesa Civil de Campinas reforçou o alerta para chuvas fortes entre esta terça-feira (24) e sexta-feira (27). O período será marcado por instabilidade, com risco de temporais, queda de árvores, alagamentos e deslizamentos, principalmente por conta do solo já encharcado.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu Aviso de Chuvas Intensas, com grau de severidade Perigo Potencial, válido até sexta. A previsão indica volumes entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia, queda de galhos e descargas elétricas.

Situação dia a dia

Segundo boletim da Defesa Civil do Estado, a terça-feira (24) mantém a região em atenção, com possibilidade de pancadas pontuais. Mesmo chuvas moderadas podem provocar transtornos localizados.

Na quarta-feira (25), o cenário evolui para alerta, com previsão de chuvas contínuas, pancadas mais intensas, raios e rajadas de vento. O risco é maior em áreas próximas a encostas, margens de rios e pontos com histórico de alagamentos.

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), as chuvas devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, tanto na terça quanto na quarta.

Na quinta-feira (26), a região permanece em alerta. Já na sexta (27), o nível retorna para atenção, com redução da intensidade, mas ainda com possibilidade de chuva persistente e manutenção do risco por causa do solo saturado.

“É importante que a população siga as orientações da Defesa Civil e respeite os avisos dos painéis que informam sobre áreas sujeitas a alagamentos. Existe a possibilidade de volumes elevados de chuva, muitos raios e chance de granizo em pontos isolados. Com isso, podem ocorrer alagamentos e enxurradas”, destacou o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.

Níveis de monitoramento

De acordo com o Plano de Contingência do Estado de São Paulo, os níveis são:

  • Observação: chuvas fracas a moderadas, monitoramento de rotina.
  • Atenção: chuvas moderadas a fortes, solo encharcado e vistorias intensificadas.
  • Alerta: chuvas intensas, alto risco de deslizamentos e alagamentos.
  • Emergência: volumes extremos, risco iminente à vida.

Orientações à população

A Defesa Civil recomenda:

  • Evitar áreas com histórico de alagamentos;
  • Não atravessar ruas inundadas, a pé ou de carro;
  • Não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas;
  • Não estacionar veículos sob árvores;
  • Buscar abrigo seguro ao ouvir trovões;
  • Acompanhar os canais oficiais de informação.

Os alertas também podem ser recebidos pelo sistema Cell Broadcast, que envia mensagens sonoras automáticas para celulares 4G e 5G em áreas de risco, sem necessidade de cadastro.

