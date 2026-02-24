O Polo Shopping Indaiatuba recebe novamente o Millennium Park, que já está em funcionamento e permanece no local até 12 de abril de 2026. O parque de diversões conta com brinquedos voltados para diferentes faixas etárias e estrutura voltada ao público familiar.

Entre as atrações estão o Extreme 360º, o Barco Pirata, a Roda Gigante, o brinquedo Samba, o tradicional Autopista (bate-bate) e a montanha-russa Brocumela. O espaço também oferece barracas de jogos, como tiro ao alvo, além de uma lanchonete temática.

O funcionamento ocorre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 18h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o parque abre das 15h às 22h30. Às quartas-feiras, o local permanece fechado para manutenção.