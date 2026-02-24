O vereador Carlos Fontes (União), de Santa Bárbara d’Oeste, protocolou um Projeto de Lei (PL) que cria o Programa de Combate à Cristofobia no município. A proposta tem como objetivo promover o respeito às crenças, símbolos e manifestações da fé cristã, assegurando a convivência entre diferentes tradições religiosas.

O texto estabelece diretrizes para coibir práticas discriminatórias, ofensivas ou de ridicularização direcionadas à fé cristã, especialmente em eventos públicos ou privados com acesso ao público. Pela proposta, será considerada cristofobia qualquer forma de hostilização ou menosprezo à fé cristã por meio do uso indevido de símbolos, imagens ou representações religiosas de maneira pejorativa, sensualizada ou desrespeitosa.

O projeto proíbe a utilização de imagens ou representações de Jesus Cristo, da Virgem Maria, de santos e de ministros religiosos cristãos, como pastores, freiras e padres, quando empregadas de forma ofensiva, depreciativa ou com intuito de escárnio. A justificativa aponta a necessidade de preservar a dignidade religiosa e a liberdade de crença.