Um adolescente foi apreendido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. A ação ocorreu durante deslocamento da Polícia Militar pela Rua João Diroldi.

Segundo a corporação, os agentes seguiam para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) com um detido por outra ocorrência quando notaram dois jovens ao lado de uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado rapidamente. O condutor da moto permaneceu no local e não apresentou irregularidades.

Com o adolescente, os policiais encontraram R$ 222 em dinheiro e um celular. O outro jovem abordado estava com R$ 20 e um telefone. Durante as buscas nas proximidades, a equipe localizou uma pequena quantidade de drogas enterrada: 16 microtubos de cocaína (9,8 gramas) e quatro pedras de crack (1,4 grama).