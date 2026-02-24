Um adolescente foi apreendido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. A ação ocorreu durante deslocamento da Polícia Militar pela Rua João Diroldi.
Segundo a corporação, os agentes seguiam para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) com um detido por outra ocorrência quando notaram dois jovens ao lado de uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado rapidamente. O condutor da moto permaneceu no local e não apresentou irregularidades.
Com o adolescente, os policiais encontraram R$ 222 em dinheiro e um celular. O outro jovem abordado estava com R$ 20 e um telefone. Durante as buscas nas proximidades, a equipe localizou uma pequena quantidade de drogas enterrada: 16 microtubos de cocaína (9,8 gramas) e quatro pedras de crack (1,4 grama).
Questionado, o adolescente confessou envolvimento com o tráfico e afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes. Já o outro jovem declarou que estava no local para comprar drogas.
Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ele foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.