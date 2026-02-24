24 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Grávida de 7 meses é ameaçada com arma em Monte Mor; marido preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Alesp
Suspeito de 40 anos teria invadido casa armado e apontado arma contra vítima de 7 meses de gestação.
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Parque do Café, em Monte Mor. Um homem de 40 anos é acusado de invadir a residência do cunhado, onde estava sua companheira, de 28 anos, grávida de sete meses.

Segundo o relato do solicitante, o suspeito teria entrado no imóvel portando uma arma de fogo e apontado o objeto em direção à vítima, ameaçando efetuar disparos. A ação não foi consumada devido à intervenção de um familiar que estava no local. Após a ameaça, o homem fugiu.

Com base nas características informadas, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele.

Todas as partes foram conduzidas ao Plantão Policial para esclarecimentos. Diante dos fatos, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

