Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Parque do Café, em Monte Mor. Um homem de 40 anos é acusado de invadir a residência do cunhado, onde estava sua companheira, de 28 anos, grávida de sete meses.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o relato do solicitante, o suspeito teria entrado no imóvel portando uma arma de fogo e apontado o objeto em direção à vítima, ameaçando efetuar disparos. A ação não foi consumada devido à intervenção de um familiar que estava no local. Após a ameaça, o homem fugiu.

Com base nas características informadas, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele.