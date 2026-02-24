A terça-feira (24) será marcada por tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A previsão aponta céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite.

As temperaturas devem variar entre 22°C e 28°C, com sensação de abafamento ao longo do dia. Os temporais podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e até queda de granizo em pontos isolados.

Há também potencial para chuvas intensas em curtos períodos, com volumes elevados, cenário que pode se intensificar especialmente na quarta-feira.