A terça-feira (24) será marcada por tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A previsão aponta céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite.
As temperaturas devem variar entre 22°C e 28°C, com sensação de abafamento ao longo do dia. Os temporais podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e até queda de granizo em pontos isolados.
Há também potencial para chuvas intensas em curtos períodos, com volumes elevados, cenário que pode se intensificar especialmente na quarta-feira.
Diante das condições previstas, a orientação é redobrar a atenção, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos. Durante as tempestades, a recomendação é buscar abrigo seguro, devido ao risco associado a descargas elétricas e granizo.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).