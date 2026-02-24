O concerto “Belchior Sinfônico – 80 anos” terá novo local em Campinas. Inicialmente marcado para a Concha Acústica do Taquaral, o espetáculo será realizado no Prédio do Relógio, no Centro, em razão da possibilidade de chuva. A apresentação ocorre no sábado (28), às 18h30, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos on-line.
A homenagem celebra os 80 anos de nascimento de Belchior e reúne versões sinfônicas de canções marcantes como “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, “Como Nossos Pais”, “Mucuripe” e “Sujeito de Sorte”.
A regência será do maestro Carlos Prazeres, à frente da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. O concerto contará com participações especiais do cantor João Cavalcanti e do acordeonista Marcelo Caldi.
“Não se trata simplesmente de um apanhado de músicas com arranjos sinfônicos. É um ritual introspectivo que busca traduzir musicalmente a essência da vida de Belchior”, afirma o maestro Carlos Prazeres.
Ingressos
Serão disponibilizados 4.300 convites gratuitos. A retirada começa na quarta-feira (25), às 12h, pela plataforma Sympla. Cada pessoa poderá garantir até dois ingressos.
A organização orienta que o público chegue com 15 minutos de antecedência. Após esse horário, os lugares poderão ser destinados à fila de espera. O público assistirá ao concerto em pé, com cadeiras reservadas para idosos e pessoas com deficiência, em número limitado e por ordem de chegada.
Haverá estacionamento gratuito no local.
Serviço
- Concerto Belchior Sinfônico – 80 anos
- Data: 28 de fevereiro (sábado)
- Horário: 18h30
- Local: Prédio do Relógio – Rua Francisco Teodoro, 1050, Centro, Campinas
- Entrada gratuita mediante retirada de ingressos on-line