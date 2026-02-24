O concerto “Belchior Sinfônico – 80 anos” terá novo local em Campinas. Inicialmente marcado para a Concha Acústica do Taquaral, o espetáculo será realizado no Prédio do Relógio, no Centro, em razão da possibilidade de chuva. A apresentação ocorre no sábado (28), às 18h30, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos on-line.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A homenagem celebra os 80 anos de nascimento de Belchior e reúne versões sinfônicas de canções marcantes como “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, “Como Nossos Pais”, “Mucuripe” e “Sujeito de Sorte”.

A regência será do maestro Carlos Prazeres, à frente da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. O concerto contará com participações especiais do cantor João Cavalcanti e do acordeonista Marcelo Caldi.