Mais de um mês após a implantação da Zona Azul Digital na avenida Coronel Silva Telles, no Cambuí, o sistema já contabiliza 1.054 ativações de vagas. O modelo começou a funcionar no dia 12 de janeiro, com permanência máxima de duas horas.
De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, os dados consideram as consultas realizadas pelas viaturas de fiscalização, com exclusão de leituras duplicadas de um mesmo veículo estacionado.
No mesmo período, 735 condutores foram notificados por uso irregular das vagas até 19 de fevereiro. Nos primeiros dias, os agentes atuaram prioritariamente na orientação e distribuíram material informativo antes do início efetivo da fiscalização.
“O volume de infrações identificadas nesse período é explicado pelo amplo número de vagas ao longo do trecho. E, também, por se tratar do período inicial da fiscalização no Cambuí. A tendência esperada é de estabilização e queda no número de infrações, ao longo do tempo”, afirmou o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito, Marcelo Carpenter. “Esse é justamente o papel da fiscalização: dissuadir e promover o uso democrático e consciente das vagas, para que todos possam estacionar e usufruir da área central”, completou.
Como funciona
São 114 vagas distribuídas no trecho entre as avenidas Júlio de Mesquita e José de Souza Campos (Norte-Sul). O valor é de R$ 4 em dias úteis (das 9h às 18h) e R$ 2 aos sábados (das 9h às 13h).
O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito, débito ou boleto. Desde novembro, o usuário pode quitar a tarifa por Pix diretamente pelo QR Code instalado nas placas, sem necessidade de cadastro prévio.
A implantação na Coronel Silva Telles atendeu a pedido de entidades como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região Metropolitana de Campinas, a Associação Viva Cambuí e o Conseg do bairro. Entre os argumentos apresentados estão maior rotatividade das vagas, estímulo ao comércio e reforço na segurança, com presença mais frequente da fiscalização.
Histórico e fiscalização
O sistema rotativo foi criado em 1995 e a versão digital passou a operar em março de 2022. Com a ampliação no Cambuí, Campinas soma cerca de 1,9 mil vagas de Zona Azul, distribuídas entre as regiões Central, Cambuí e Guanabara.
Estacionar sem ativar o cartão digital é infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e possibilidade de remoção ao Pátio Municipal. A fiscalização é feita por agentes em bicicletas ou viaturas equipadas com câmeras OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres).