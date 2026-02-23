Mais de um mês após a implantação da Zona Azul Digital na avenida Coronel Silva Telles, no Cambuí, o sistema já contabiliza 1.054 ativações de vagas. O modelo começou a funcionar no dia 12 de janeiro, com permanência máxima de duas horas.

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, os dados consideram as consultas realizadas pelas viaturas de fiscalização, com exclusão de leituras duplicadas de um mesmo veículo estacionado.

No mesmo período, 735 condutores foram notificados por uso irregular das vagas até 19 de fevereiro. Nos primeiros dias, os agentes atuaram prioritariamente na orientação e distribuíram material informativo antes do início efetivo da fiscalização.