O Teatro Castro Mendes recebeu 8.746 espectadores ao longo de fevereiro, em uma programação que abriu oficialmente o calendário cultural de 2026 em Campinas.

Durante quase um mês, foram apresentados 24 espetáculos, distribuídos em 25 sessões, contemplando públicos infantil e adulto. As montagens voltadas às crianças somaram 3.388 espectadores, enquanto as produções direcionadas ao público adulto reuniram 5.358 pessoas.

Na grade infantil, nove espetáculos foram encenados em nove sessões, com média de 376 pessoas por apresentação. Já a programação adulta contou com 15 peças em 16 sessões, alcançando média de 334 espectadores por sessão.