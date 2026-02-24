Os mutirões de limpeza realizados pela Prefeitura de Campinas já atenderam 68 bairros desde o início do ano, com a retirada de mais de 300 toneladas de resíduos. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e concentra esforços em praças, canteiros centrais e áreas públicas onde o mato cresce com maior intensidade neste período.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Além da roçagem, as frentes de trabalho incluem limpeza de bueiros e operação cata-treco, ampliando o alcance das intervenções. Entre os bairros contemplados estão Jardim Garcia, Vila Padre Manoel da Nóbrega, Vila Castelo Branco, Parque São Quirino, Vila Nogueira, Santa Genebra, Vila Vicente Cury, Parque da Amizade, Jardim Boa Esperança, Campina Grande, Vida Nova, Parque Vista Alegre, Nova Europa, Ponte Preta, Campo Belo e Cidade Singer.

As equipes são formadas por servidores da Secretaria e por reeducandos do sistema prisional, em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Para execução dos serviços, são utilizados tratores, roçadeiras e caminhões.