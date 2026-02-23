A 6ª Reunião Ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Campinas, marcada para segunda-feira (23), às 18h, terá na pauta temas que envolvem segurança pública, política cultural e homenagens ao esporte campineiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os principais projetos está o Projeto de Lei nº 38/23, que determina a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais, captação de áudio e sistema de GPS nos uniformes e viaturas da Guarda Municipal. A proposta prevê que os equipamentos sejam acionados no início do turno e desligados ao final, condicionando a regra à disponibilidade dos dispositivos.

O texto também assegura ao cidadão o direito de solicitar as imagens de abordagens com base na Lei de Acesso à Informação e estabelece que, em caso de uso inadequado das câmeras, poderá haver inversão do ônus da prova em procedimentos administrativos relacionados a suspeita de uso excessivo de força. O armazenamento das imagens deverá seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).