A 6ª Reunião Ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Campinas, marcada para segunda-feira (23), às 18h, terá na pauta temas que envolvem segurança pública, política cultural e homenagens ao esporte campineiro.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Entre os principais projetos está o Projeto de Lei nº 38/23, que determina a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais, captação de áudio e sistema de GPS nos uniformes e viaturas da Guarda Municipal. A proposta prevê que os equipamentos sejam acionados no início do turno e desligados ao final, condicionando a regra à disponibilidade dos dispositivos.
O texto também assegura ao cidadão o direito de solicitar as imagens de abordagens com base na Lei de Acesso à Informação e estabelece que, em caso de uso inadequado das câmeras, poderá haver inversão do ônus da prova em procedimentos administrativos relacionados a suspeita de uso excessivo de força. O armazenamento das imagens deverá seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Outro item relevante é o Projeto de Lei nº 461/25, que atualiza as regras do Fundo de Investimentos Culturais do Município de Campinas (FICC). A proposta adequa a legislação ao Plano Municipal de Cultura e às normas federais de fomento cultural, reorganizando a estrutura do fundo, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo.
Títulos para Bruninho e Horácio Dileo
Divulgação/CBV
Além das matérias legislativas, o plenário deve analisar os Projetos de Decreto Legislativo que concedem o Título de Cidadão Campineiro ao levantador Bruno Mossa de Rezende, o Bruninho, e ao técnico Eduardo Horácio Dileo, ambos do Vôlei Renata Campinas.
A honraria é uma das mais altas concedidas pelo Legislativo municipal e reconhece personalidades que prestaram serviços relevantes à cidade.
Bruninho, medalhista olímpico e multicampeão com a seleção brasileira, passou a defender o time campineiro em 2024 e participou das conquistas dos Campeonatos Paulistas de 2024 e 2025, além de levar a equipe às finais da Superliga.
Horácio Dileo, que assumiu o comando da equipe na temporada 2016/2017, soma mais de 300 partidas à frente do clube, com títulos estaduais e campanhas de destaque na Superliga. Em 2025, também passou a comandar a seleção masculina da Argentina, acumulando funções.
A sessão será aberta ao público e poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Câmara.