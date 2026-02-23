A última semana de fevereiro inicia com uma mudança no padrão meteorológico em Campinas e região. Diferente dos temporais registrados anteriormente, a segunda-feira (23) será marcada pelo predomínio do calor e por um volume de chuva significativamente menor.
O dia terá sol entre nuvens, com as temperaturas subindo rapidamente desde as primeiras horas da manhã. A máxima deve atingir os 30°C, o que, somado à umidade, manterá a sensação de tempo abafado durante toda a tarde.
Previsão de Chuva
Embora o calor favoreça a formação de nuvens, a instabilidade será mais discreta:
- Pancadas isoladas: Há previsão de chuva para o fim do dia e início da noite;
- Baixo volume: Os acumulados previstos são baixos e a probabilidade de ocorrência é menor do que nos últimos dias;
- Perfil: Caso se confirmem, serão chuvas rápidas, localizadas e sem indicativo de temporais.
O cenário aponta para um início de semana típico de verão, onde o calor forte é o protagonista, exigindo atenção apenas para as rápidas mudanças de tempo localizadas ao entardecer.