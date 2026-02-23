A última semana de fevereiro inicia com uma mudança no padrão meteorológico em Campinas e região. Diferente dos temporais registrados anteriormente, a segunda-feira (23) será marcada pelo predomínio do calor e por um volume de chuva significativamente menor.

O dia terá sol entre nuvens, com as temperaturas subindo rapidamente desde as primeiras horas da manhã. A máxima deve atingir os 30°C, o que, somado à umidade, manterá a sensação de tempo abafado durante toda a tarde.

Previsão de Chuva

Embora o calor favoreça a formação de nuvens, a instabilidade será mais discreta: