23 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Prepare o protetor: Campinas terá 30°C e tempo abafado nesta 2ª

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Máxima chega aos 30°C com sensação de abafamento; pancadas isoladas podem ocorrer no fim do dia, mas sem risco de temporais generalizados.
Máxima chega aos 30°C com sensação de abafamento; pancadas isoladas podem ocorrer no fim do dia, mas sem risco de temporais generalizados.

A última semana de fevereiro inicia com uma mudança no padrão meteorológico em Campinas e região. Diferente dos temporais registrados anteriormente, a segunda-feira (23) será marcada pelo predomínio do calor e por um volume de chuva significativamente menor.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O dia terá sol entre nuvens, com as temperaturas subindo rapidamente desde as primeiras horas da manhã. A máxima deve atingir os 30°C, o que, somado à umidade, manterá a sensação de tempo abafado durante toda a tarde.

Previsão de Chuva

Embora o calor favoreça a formação de nuvens, a instabilidade será mais discreta:

  • Pancadas isoladas: Há previsão de chuva para o fim do dia e início da noite;
  • Baixo volume: Os acumulados previstos são baixos e a probabilidade de ocorrência é menor do que nos últimos dias;
  • Perfil: Caso se confirmem, serão chuvas rápidas, localizadas e sem indicativo de temporais.

O cenário aponta para um início de semana típico de verão, onde o calor forte é o protagonista, exigindo atenção apenas para as rápidas mudanças de tempo localizadas ao entardecer.

Comentários

Comentários