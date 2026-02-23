Moradores do Condomínio Paraty, em Mogi Mirim, viveram momentos de apreensão no fim da tarde deste domingo (22), quando um veículo foi incendiado no estacionamento do residencial. O fogo teria sido ateado por um homem após discussão com a companheira dentro do apartamento do casal.

Segundo testemunhas, a briga começou no imóvel, onde o suspeito teria incendiado um colchão. As chamas foram controladas pela mulher. Em seguida, o homem desceu até o estacionamento e colocou fogo em um carro. Uma motocicleta estacionada ao lado quase foi atingida, mas foi retirada a tempo por vizinhos.

Moradores tentaram conter as chamas com extintores, porém o fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente o automóvel. O Corpo de Bombeiros Civil Municipal foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido.