MOGI MIRIM

Após atear fogo em colchão, homem incendeia carro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Rede Social
O fogo teria sido ateado por um homem após uma discussão com a companheira dentro do apartamento do casal.
Moradores do Condomínio Paraty, em Mogi Mirim, viveram momentos de apreensão no fim da tarde deste domingo (22), quando um veículo foi incendiado no estacionamento do residencial. O fogo teria sido ateado por um homem após discussão com a companheira dentro do apartamento do casal.

Segundo testemunhas, a briga começou no imóvel, onde o suspeito teria incendiado um colchão. As chamas foram controladas pela mulher. Em seguida, o homem desceu até o estacionamento e colocou fogo em um carro. Uma motocicleta estacionada ao lado quase foi atingida, mas foi retirada a tempo por vizinhos.

Moradores tentaram conter as chamas com extintores, porém o fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente o automóvel. O Corpo de Bombeiros Civil Municipal foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu a pé, mas posteriormente se apresentou à polícia. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu.

