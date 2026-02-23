A cidade de Vinhedo perdeu um de seus principais personagens históricos. Morreu, aos 104 anos, Odilon de Souza, último sobrevivente do grupo de emancipadores que conduziu o processo de criação do município.
Formado em contabilidade e direito, Odilon teve papel central na organização do plebiscito realizado em 24 de outubro de 1948, quando os moradores da então Vila de Rocinha decidiram pela emancipação. O processo resultou na escolha do nome Vinhedo e foi oficializado pelo Decreto-Lei nº 233, assinado na véspera do Natal daquele ano.
Dos 1.745 eleitores aptos, 1.666 participaram da votação. O resultado foi amplamente favorável à emancipação: 1.563 votos a favor e 94 contrários — sendo 60 em Louveira e 34 na própria Rocinha. Também foram registrados 7 votos em branco e 2 nulos.
O movimento emancipacionista contou com 21 lideranças, entre elas Odilon de Souza. A primeira legislatura municipal foi composta por 13 vereadores, oito de Vinhedo e cinco de Louveira, que na época era distrito da nova cidade.
A instalação oficial do município ocorreu em 2 de abril de 1949, data da posse do primeiro prefeito e dos vereadores.
Em maio do ano passado, ao completar 104 anos, Odilon foi homenageado na Câmara Municipal pelo vereador Nilton Braghetto. O sepultamento foi realizado no sábado (21), no Cemitério Municipal de Vinhedo.