Um passageiro de 78 anos foi encontrado desacordado na poltrona de um avião que pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite de sexta-feira (20). O idoso desembarcou de um voo da Azul Linhas Aéreas procedente de Portugal e precisou de atendimento médico ainda no terminal.
Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária que administra o aeroporto, a companhia aérea acionou a equipe de resgate às 20h08, informando a necessidade de atendimento a bordo. Quando os socorristas chegaram, o passageiro estava inconsciente, sentado na poltrona.
Os primeiros socorros foram prestados ainda dentro da aeronave, com administração de medicamentos. Às 20h48, o idoso foi removido em ambulância do próprio aeroporto e encaminhado à UPA São José.
De acordo com a Prefeitura de Campinas, após o atendimento inicial, o paciente foi transferido para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde permaneceu internado. A administração municipal informou que a unidade hospitalar está em contato com a família.
Em nota, a Azul Linhas Aéreas afirmou que prestou toda a assistência necessária desde o embarque em Portugal até o atendimento em Campinas. A empresa destacou que a tripulação percebeu que o passageiro não se sentia bem logo após o pouso e acionou imediatamente a equipe médica do aeroporto.
A companhia também esclareceu que “em nenhum momento o Cliente desmaiou na aeronave, tampouco fora encontrado no chão do equipamento”, reforçando que o atendimento foi realizado por médicos do aeroporto com acompanhamento da tripulação.
A Azul informou ainda que os pertences do passageiro foram recolhidos e permanecem sob responsabilidade da empresa, e que o Serviço de Atendimento ao Cliente mantém contato com os familiares.