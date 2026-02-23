23 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
DE PORTUGAL

Idoso passa mal em voo da Azul e é internado em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Passageiro de 78 anos estava em aeronave da Azul com origem no Porto, em Portugal, e foi atendido ainda no Aeroporto de Viracopos
Passageiro de 78 anos estava em aeronave da Azul com origem no Porto, em Portugal, e foi atendido ainda no Aeroporto de Viracopos

Um passageiro de 78 anos foi encontrado desacordado na poltrona de um avião que pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite de sexta-feira (20). O idoso desembarcou de um voo da Azul Linhas Aéreas procedente de Portugal e precisou de atendimento médico ainda no terminal.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária que administra o aeroporto, a companhia aérea acionou a equipe de resgate às 20h08, informando a necessidade de atendimento a bordo. Quando os socorristas chegaram, o passageiro estava inconsciente, sentado na poltrona.

Os primeiros socorros foram prestados ainda dentro da aeronave, com administração de medicamentos. Às 20h48, o idoso foi removido em ambulância do próprio aeroporto e encaminhado à UPA São José.

De acordo com a Prefeitura de Campinas, após o atendimento inicial, o paciente foi transferido para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde permaneceu internado. A administração municipal informou que a unidade hospitalar está em contato com a família.

Em nota, a Azul Linhas Aéreas afirmou que prestou toda a assistência necessária desde o embarque em Portugal até o atendimento em Campinas. A empresa destacou que a tripulação percebeu que o passageiro não se sentia bem logo após o pouso e acionou imediatamente a equipe médica do aeroporto.

A companhia também esclareceu que “em nenhum momento o Cliente desmaiou na aeronave, tampouco fora encontrado no chão do equipamento”, reforçando que o atendimento foi realizado por médicos do aeroporto com acompanhamento da tripulação.

A Azul informou ainda que os pertences do passageiro foram recolhidos e permanecem sob responsabilidade da empresa, e que o Serviço de Atendimento ao Cliente mantém contato com os familiares.

Comentários

Comentários