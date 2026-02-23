Um passageiro de 78 anos foi encontrado desacordado na poltrona de um avião que pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite de sexta-feira (20). O idoso desembarcou de um voo da Azul Linhas Aéreas procedente de Portugal e precisou de atendimento médico ainda no terminal.

Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária que administra o aeroporto, a companhia aérea acionou a equipe de resgate às 20h08, informando a necessidade de atendimento a bordo. Quando os socorristas chegaram, o passageiro estava inconsciente, sentado na poltrona.

Os primeiros socorros foram prestados ainda dentro da aeronave, com administração de medicamentos. Às 20h48, o idoso foi removido em ambulância do próprio aeroporto e encaminhado à UPA São José.