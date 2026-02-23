Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Jardim Denadai, em Sumaré. Um homem de 30 anos foi preso após agredir a companheira e tentar impedi-la de se esconder em um dos cômodos da residência, localizada na Rua Anira da Silva Santos.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito, que portava uma corrente. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram ainda uma faca em sua cintura. A vítima, também de 30 anos, relatou que o agressor chegou em casa embriagado e iniciou uma série de agressões físicas com socos e chutes.
Tentativa de refúgio
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher tentou se trancar no banheiro para escapar da violência, mas o homem danificou a porta ao tentar forçar a entrada.
- Atendimento: A vítima foi socorrida e levada à UPA Macarenko, onde recebeu cuidados médicos para as lesões;
- Prisão: O agressor foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré;
- Desfecho: Ele foi autuado em flagrante e permanece preso à disposição da Justiça.