Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Jardim Denadai, em Sumaré. Um homem de 30 anos foi preso após agredir a companheira e tentar impedi-la de se esconder em um dos cômodos da residência, localizada na Rua Anira da Silva Santos.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito, que portava uma corrente. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram ainda uma faca em sua cintura. A vítima, também de 30 anos, relatou que o agressor chegou em casa embriagado e iniciou uma série de agressões físicas com socos e chutes.

Tentativa de refúgio