23 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
QUE ABSURDO

Homem ameaça mãe, foge de bike e acaba na cadeia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito fugiu de bicicleta após o crime, mas foi localizado por equipes da PM; caso foi registrado como violência doméstica e ameaça.
Suspeito fugiu de bicicleta após o crime, mas foi localizado por equipes da PM; caso foi registrado como violência doméstica e ameaça.

Um caso de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar no bairro Jardim Canaã, em Mogi Guaçu. Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a própria mãe utilizando uma arma de fogo dentro da residência da família.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Logo após o crime, o suspeito fugiu do local utilizando uma bicicleta. Com base nas características físicas e vestimentas do indivíduo repassadas pela vítima, os policiais militares iniciaram um patrulhamento estratégico e montaram um cerco em toda a região.

Prisão e Procedimentos

O homem foi localizado e abordado a poucas quadras da residência. De acordo com a PM:

  • Abordagem: O suspeito foi detido, mas a arma utilizada na ameaça não foi encontrada com ele nem nas proximidades da abordagem;
  • Encaminhamento: O caso foi levado ao plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu;
  • Situação Penal: O delegado de plantão ratificou a prisão, e o homem foi encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil deve seguir com as investigações para tentar localizar o armamento mencionado na denúncia.

Comentários

Comentários