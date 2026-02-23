Um caso de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar no bairro Jardim Canaã, em Mogi Guaçu. Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a própria mãe utilizando uma arma de fogo dentro da residência da família.

Logo após o crime, o suspeito fugiu do local utilizando uma bicicleta. Com base nas características físicas e vestimentas do indivíduo repassadas pela vítima, os policiais militares iniciaram um patrulhamento estratégico e montaram um cerco em toda a região.

Prisão e Procedimentos