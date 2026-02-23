Um caso de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar no bairro Jardim Canaã, em Mogi Guaçu. Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a própria mãe utilizando uma arma de fogo dentro da residência da família.
Logo após o crime, o suspeito fugiu do local utilizando uma bicicleta. Com base nas características físicas e vestimentas do indivíduo repassadas pela vítima, os policiais militares iniciaram um patrulhamento estratégico e montaram um cerco em toda a região.
Prisão e Procedimentos
O homem foi localizado e abordado a poucas quadras da residência. De acordo com a PM:
- Abordagem: O suspeito foi detido, mas a arma utilizada na ameaça não foi encontrada com ele nem nas proximidades da abordagem;
- Encaminhamento: O caso foi levado ao plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu;
- Situação Penal: O delegado de plantão ratificou a prisão, e o homem foi encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil deve seguir com as investigações para tentar localizar o armamento mencionado na denúncia.