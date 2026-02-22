Um ônibus que levava atletas de karatê de Santa Bárbara d’Oeste para uma competição na capital paulista foi destruído por um incêndio na manhã deste domingo, 22, na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 118, em Sumaré. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo, que pertence à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, seguia para São Paulo quando o motorista percebeu um princípio de incêndio e conseguiu parar no acostamento.

Ao todo, estavam a bordo 18 passageiros, além do condutor. Todos deixaram o ônibus antes que as chamas se espalhassem.