Um ônibus que levava atletas de karatê de Santa Bárbara d’Oeste para uma competição na capital paulista foi destruído por um incêndio na manhã deste domingo, 22, na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 118, em Sumaré. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo, que pertence à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, seguia para São Paulo quando o motorista percebeu um princípio de incêndio e conseguiu parar no acostamento.
Ao todo, estavam a bordo 18 passageiros, além do condutor. Todos deixaram o ônibus antes que as chamas se espalhassem.
A ocorrência foi registrada por volta das 6h20. Durante o trabalho do Corpo de Bombeiros, as faixas da direita e central precisaram ser interditadas, o que causou lentidão temporária no tráfego. Depois, as pistas foram liberadas e o fluxo voltou ao normal.
Entre os ocupantes havia crianças e adolescentes integrantes da equipe de karatê, acompanhados pelo treinador e responsáveis legais.
Em nota, a Prefeitura informou que o incêndio teria sido provocado por uma falha mecânica. A administração destacou que a evacuação ocorreu de forma rápida e segura, garantindo o retorno do grupo a Santa Bárbara d’Oeste sem ferimentos.
O comunicado também ressaltou que o município tem realizado investimentos recentes no esporte, com melhorias em infraestrutura e programas de incentivo à qualidade de vida, como o QualiVida, além de prever novos aportes ainda neste ano, incluindo reforço de equipe, implantação de espaços poliesportivos e aquisição de veículos para o transporte de atletas.