Uma noite de tensão terminou em alívio para uma família em Cosmópolis. Agentes da Polícia Militar salvaram uma criança de apenas um ano que estava engasgada. O caso aconteceu durante patrulhamento de rotina pela região central da cidade.

A mãe, desesperada, abordou a equipe pedindo socorro. Imediatamente, um dos policiais realizou a manobra de Heimlich, técnica de desobstrução das vias aéreas. Após os primeiros procedimentos, a criança voltou a respirar.

Os agentes acompanharam a família até a Santa Casa, onde o bebê passou por avaliação médica. Segundo o hospital, a criança permaneceu em observação, mas estava estável e fora de perigo.