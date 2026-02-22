22 de fevereiro de 2026
HERÓIS

Polícia Militar salva bebê de um ano engasgado em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bebê recebeu atendimento médico após ação dos PMs
Bebê recebeu atendimento médico após ação dos PMs

Uma noite de tensão terminou em alívio para uma família em Cosmópolis. Agentes da Polícia Militar salvaram uma criança de apenas um ano que estava engasgada. O caso aconteceu durante patrulhamento de rotina pela região central da cidade.

A mãe, desesperada, abordou a equipe pedindo socorro. Imediatamente, um dos policiais realizou a manobra de Heimlich, técnica de desobstrução das vias aéreas. Após os primeiros procedimentos, a criança voltou a respirar.

Os agentes acompanharam a família até a Santa Casa, onde o bebê passou por avaliação médica. Segundo o hospital, a criança permaneceu em observação, mas estava estável e fora de perigo.

