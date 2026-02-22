Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na sexta-feira (20), um homem procurado pela Justiça pelo crime de latrocínio na cidade de Presidente Prudente . A captura ocorreu durante patrulhamento tático na Vila Abaeté, área de atuação do 47º Batalhão de Polícia Militar, em Campinas.

Durante a abordagem, os policiais identificaram o suspeito. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser consultado o sistema do Centro de Operações da Polícia Militar, foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pela cidade de Presidente Prudente.

O foragido foi conduzido à 2ª Seccional de Polícia de Campinas, onde permaneceu presj à disposição da Justiça.