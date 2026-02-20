Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão do irmão do principal investigado por um feminicídio ocorrido em 30 de janeiro, em Artur Nogueira. A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (20), com diligências cumpridas em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, com apoio da Guarda Municipal de Artur Nogueira e da Guarda Municipal de Campinas. Segundo os investigadores, o homem detido é suspeito de ter auxiliado na fuga do investigado logo após o crime.

As equipes estiveram em cinco endereços em Campinas durante a operação. Além da prisão, foram apreendidos aparelhos celulares de familiares do suspeito, que serão encaminhados para perícia técnica. A expectativa é que a análise do material contribua para o avanço das apurações.