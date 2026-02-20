20 de fevereiro de 2026
NA CADEIA

Operação prende em Campinas suspeito de ajudar em feminicídio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Irmão de suspeito de feminicídio em Artur Nogueira é preso sob suspeita de ajudar na fuga; celulares foram apreendidos.
Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão do irmão do principal investigado por um feminicídio ocorrido em 30 de janeiro, em Artur Nogueira. A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (20), com diligências cumpridas em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, com apoio da Guarda Municipal de Artur Nogueira e da Guarda Municipal de Campinas. Segundo os investigadores, o homem detido é suspeito de ter auxiliado na fuga do investigado logo após o crime.

As equipes estiveram em cinco endereços em Campinas durante a operação. Além da prisão, foram apreendidos aparelhos celulares de familiares do suspeito, que serão encaminhados para perícia técnica. A expectativa é que a análise do material contribua para o avanço das apurações.

A mobilização contou com articulação do Centro de Inteligência Metropolitano, que integra forças de segurança da região e facilita a troca de informações entre os municípios envolvidos.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

