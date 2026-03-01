Uma solução de atendimento pediátrico remoto foi habilitada para testes no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. A proposta, desenvolvida pela Kangoo Saúde, prevê orientação clínica 24 horas por dia por meio do WhatsApp, com retorno às famílias em até 15 minutos.
A iniciativa integra o programa de Sandbox Regulatório da Prefeitura de Campinas, que permite avaliar projetos inovadores em ambiente real, sob supervisão técnica do poder público. O objetivo é testar novas soluções antes de eventual adoção definitiva na rede municipal.
Pelo modelo apresentado, as famílias poderão relatar sintomas ou enviar dúvidas pelo aplicativo. O primeiro atendimento será feito por enfermeiras pediátricas, com suporte de médicos especialistas. Situações consideradas leves poderão ser resolvidas de forma remota, enquanto casos com sinais de gravidade serão encaminhados ao pronto atendimento.
A expectativa é que a ferramenta contribua para reduzir deslocamentos desnecessários às unidades de urgência, melhorar o fluxo assistencial e otimizar recursos do sistema público de saúde.
Nesta etapa do edital nº 03/2025, cinco propostas foram analisadas, e apenas a Kangoo Saúde foi considerada apta para a fase de testes. O período de avaliação poderá variar entre seis e 24 meses, dependendo das etapas de implementação.
Após a divulgação do resultado preliminar no Diário Oficial, foi aberto prazo de cinco dias para eventuais recursos. Encerrada essa fase, será publicado o resultado definitivo e iniciada a formalização para começo dos testes.
O primeiro ciclo do Sandbox também inclui outros dois editais voltados a projetos para a administração municipal e para a cidade, com foco em soluções de tecnologia urbana.