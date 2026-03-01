Uma solução de atendimento pediátrico remoto foi habilitada para testes no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. A proposta, desenvolvida pela Kangoo Saúde, prevê orientação clínica 24 horas por dia por meio do WhatsApp, com retorno às famílias em até 15 minutos.

A iniciativa integra o programa de Sandbox Regulatório da Prefeitura de Campinas, que permite avaliar projetos inovadores em ambiente real, sob supervisão técnica do poder público. O objetivo é testar novas soluções antes de eventual adoção definitiva na rede municipal.

Pelo modelo apresentado, as famílias poderão relatar sintomas ou enviar dúvidas pelo aplicativo. O primeiro atendimento será feito por enfermeiras pediátricas, com suporte de médicos especialistas. Situações consideradas leves poderão ser resolvidas de forma remota, enquanto casos com sinais de gravidade serão encaminhados ao pronto atendimento.