A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizaram 12 operações integradas de fiscalização durante o Carnaval, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. No período, foram aplicados 624 testes de alcoolemia com o objetivo de reduzir ocorrências relacionadas à combinação de álcool e direção.
As ações ocorreram de forma contínua, principalmente na região de Barão Geraldo, onde se concentrou o maior número de blocos carnavalescos. Do total de abordagens com etilômetro, 597 envolveram motoristas de automóveis e 27 motociclistas.
Segundo a Emdec, 29 condutores foram autuados por recusa ao teste, sendo 26 homens e três mulheres. Nesses casos, os veículos foram liberados apenas para motoristas habilitados e após verificação de alcoolemia.
Os agentes utilizaram equipamentos passivos, para triagem inicial, e ativos, que medem com precisão a concentração de álcool no organismo. A recusa ao teste ou a confirmação de ingestão de bebida alcoólica configuram infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da habilitação por 12 meses e outras penalidades previstas na legislação. Se o índice for igual ou superior a 0,34 mg/L, o caso pode ser enquadrado como crime de trânsito.
Além da fiscalização, educadores e agentes participaram de ações preventivas nos blocos carnavalescos desde o fim de janeiro. Foram realizados testes com “bafômetro educativo”, sem caráter punitivo, e distribuídos materiais informativos. Ao todo, 4,6 mil pessoas foram alcançadas pelas atividades de conscientização.
Durante as blitze, também foram registradas 225 outras infrações de trânsito, sendo 184 envolvendo carros e 41 motocicletas. Ao todo, 41 veículos foram removidos ao Pátio Municipal, em situações como licenciamento vencido, irregularidades na habilitação ou problemas nos equipamentos obrigatórios.