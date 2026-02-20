A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizaram 12 operações integradas de fiscalização durante o Carnaval, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. No período, foram aplicados 624 testes de alcoolemia com o objetivo de reduzir ocorrências relacionadas à combinação de álcool e direção.

As ações ocorreram de forma contínua, principalmente na região de Barão Geraldo, onde se concentrou o maior número de blocos carnavalescos. Do total de abordagens com etilômetro, 597 envolveram motoristas de automóveis e 27 motociclistas.

Segundo a Emdec, 29 condutores foram autuados por recusa ao teste, sendo 26 homens e três mulheres. Nesses casos, os veículos foram liberados apenas para motoristas habilitados e após verificação de alcoolemia.