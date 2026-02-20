A Prefeitura de Campinas começou nesta quinta-feira (19) a recuperação de uma galeria de águas pluviais localizada sob a rua Maria das Dores Sousa Coelho Barros, ao lado do Bosque dos Jequitibás. O trecho está totalmente interditado e deve permanecer assim até a próxima quarta-feira (25), prazo estimado para a conclusão dos trabalhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a intervenção exige cuidado especial porque a estrutura tem mais de seis décadas de existência e foi construída com pedras e lajes de paralelepípedo. A equipe vai reconstruir cerca de dois metros da galeria, conectando as partes preservadas da rede.

Os serviços começaram com análise técnica, sondagem do solo, limpeza e preparação da estrutura. Na sequência, será realizado o reaterro e a recomposição da galeria. Após essa etapa, o local receberá nova camada de asfalto para que o tráfego seja retomado.