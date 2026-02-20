20 de fevereiro de 2026
OBRAS EM CAMPINAS

Obra interdita rua ao lado do Bosque dos Jequitibás

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Manutenção de galeria antiga ao lado do Bosque dos Jequitibás bloqueia trecho da rua Maria das Dores até 25 de fevereiro.
Manutenção de galeria antiga ao lado do Bosque dos Jequitibás bloqueia trecho da rua Maria das Dores até 25 de fevereiro.

A Prefeitura de Campinas começou nesta quinta-feira (19) a recuperação de uma galeria de águas pluviais localizada sob a rua Maria das Dores Sousa Coelho Barros, ao lado do Bosque dos Jequitibás. O trecho está totalmente interditado e deve permanecer assim até a próxima quarta-feira (25), prazo estimado para a conclusão dos trabalhos.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a intervenção exige cuidado especial porque a estrutura tem mais de seis décadas de existência e foi construída com pedras e lajes de paralelepípedo. A equipe vai reconstruir cerca de dois metros da galeria, conectando as partes preservadas da rede.

Os serviços começaram com análise técnica, sondagem do solo, limpeza e preparação da estrutura. Na sequência, será realizado o reaterro e a recomposição da galeria. Após essa etapa, o local receberá nova camada de asfalto para que o tráfego seja retomado.

A interdição atinge o trecho entre as ruas Aquidabã e Uruguaiana. Agentes de mobilidade implantaram sinalização e orientam os motoristas sobre rotas alternativas na região.

