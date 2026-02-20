20 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VALINHOS

Sstema de reconhecimento facial flagra foragido da Justiça

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Com a informação, uma equipe tática do Romu (Rondas Ostensivas Municipal) foi acionada e realizou a abordagem com sucesso.
Com a informação, uma equipe tática do Romu (Rondas Ostensivas Municipal) foi acionada e realizou a abordagem com sucesso.

Nesta quinta-feira (19), o sistema de monitoramento inteligente da GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos levou à prisão de um homem de 51 anos que estava com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação ocorreu no Parque da Cidade (antigo CLT), área monitorada 24 horas por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Os equipamentos, integrados ao Sistema Muralha Paulista, identificaram automaticamente o procurado enquanto ele circulava pelo local, emitindo alerta imediato para a central de operações.

Com a informação, uma equipe tática da Romu (Rondas Ostensivas Municipal) foi acionada e realizou a abordagem. Após a confirmação do mandado judicial, o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi formalizada.

Comentários

Comentários