Nesta quinta-feira (19), o sistema de monitoramento inteligente da GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos levou à prisão de um homem de 51 anos que estava com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

A ação ocorreu no Parque da Cidade (antigo CLT), área monitorada 24 horas por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Os equipamentos, integrados ao Sistema Muralha Paulista, identificaram automaticamente o procurado enquanto ele circulava pelo local, emitindo alerta imediato para a central de operações.

Com a informação, uma equipe tática da Romu (Rondas Ostensivas Municipal) foi acionada e realizou a abordagem. Após a confirmação do mandado judicial, o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi formalizada.