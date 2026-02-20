20 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem solta cães contra Guarda Municipal após agredir ex-mulher

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sargento Camargo
Agressor, que possuía mandado de prisão em aberto, roubou o celular da vítima e feriu um agente durante a fuga; caso ocorreu nesta quinta, em Paulínia.
Agressor, que possuía mandado de prisão em aberto, roubou o celular da vítima e feriu um agente durante a fuga; caso ocorreu nesta quinta, em Paulínia.

Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão de um homem na tarde de quinta-feira (19), em Paulínia. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), o indivíduo agrediu a ex-companheira, roubou o celular dela e fez ameaças.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e, para impedir a ação dos agentes, incitou cães contra a equipe. Um dos animais atacou um guarda civil, que ficou ferido durante a ocorrência. Apesar da resistência, os agentes conseguiram conter o agressor.

Após a prisão, foi constatado que o homem já possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

O celular da vítima foi recuperado pela GCM e a mulher recebeu atendimento em uma unidade de saúde.

Comentários

Comentários