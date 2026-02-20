Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão de um homem na tarde de quinta-feira (19), em Paulínia. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), o indivíduo agrediu a ex-companheira, roubou o celular dela e fez ameaças.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e, para impedir a ação dos agentes, incitou cães contra a equipe. Um dos animais atacou um guarda civil, que ficou ferido durante a ocorrência. Apesar da resistência, os agentes conseguiram conter o agressor.

Após a prisão, foi constatado que o homem já possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.