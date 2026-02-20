20 de fevereiro de 2026
ABSURDO

Motorista bêbado invade e destrói base da GM em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (19) no cruzamento com a Rua Limeira; homem desrespeitou sinal de parada obrigatória e atingiu veículo de aplicativo.
Um grave acidente mobilizou equipes de emergência na noite de quinta-feira (19), em Cosmópolis. Um motorista, visivelmente embriagado, provocou uma colisão que terminou com a invasão e destruição parcial da base da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Civil Municipal.

O condutor de um Volkswagen Gol prata trafegava pela Rua Limeira quando ignorou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento. Ele colidiu violentamente contra um veículo de aplicativo que seguia pela via preferencial.

Com a força do impacto, os dois automóveis perderam o controle, romperam a grade de proteção e invadiram o perímetro da base da Romu. A batida destruiu completamente a parte frontal da unidade da Guarda Municipal, além de causar danos estruturais ao imóvel.

Apesar da violência do acidente, os dois motoristas não correm risco de morte. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, apresentando escoriações graves, principalmente na região dos joelhos.

