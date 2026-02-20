Um grave acidente mobilizou equipes de emergência na noite de quinta-feira (19), em Cosmópolis. Um motorista, visivelmente embriagado, provocou uma colisão que terminou com a invasão e destruição parcial da base da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Civil Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O condutor de um Volkswagen Gol prata trafegava pela Rua Limeira quando ignorou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento. Ele colidiu violentamente contra um veículo de aplicativo que seguia pela via preferencial.

Com a força do impacto, os dois automóveis perderam o controle, romperam a grade de proteção e invadiram o perímetro da base da Romu. A batida destruiu completamente a parte frontal da unidade da Guarda Municipal, além de causar danos estruturais ao imóvel.