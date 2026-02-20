A Polícia Civil de Americana deflagrou na quinta-feira (19) a operação American Store, que resultou na prisão de um empresário de 40 anos e na apreensão de drogas, medicamentos controlados, dinheiro e uma réplica de fuzil produzida em impressora 3D. A ação ocorreu no Parque Nova Carioba, após investigações da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).

Segundo a corporação, as investigações tiveram início a partir de denúncia anônima que apontava a venda ilegal de entorpecentes e medicamentos para emagrecimento em uma loja de importados. Com base no trabalho de inteligência, os policiais representaram por mandado de busca e apreensão na residência e no estabelecimento ligado ao suspeito.

No imóvel localizado na Avenida Lírio Corrêa, foram encontrados 54 gramas de maconha do tipo Colômbia, variedade com alto teor de THC, além de seis ampolas de Lipoless (Mounjaro) e cinco de Lipostabil, medicamentos injetáveis utilizados para controle de peso, sem comprovação de procedência legal.