O Grupo Uni-X, detentor das bandeiras Enxuto, Flex Atacarejo e ASP, está com 94 vagas de emprego abertas para atuação em suas lojas na região. As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e níveis de experiência, com atuação nas áreas de logística, operação de loja e atendimento.

A maior parte das vagas está concentrada na Flex Atacarejo (58 vagas), seguida pela ASP (20 vagas) e pelo Enxuto Supermercado (19 vagas). Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de açougue, auxiliar de perecíveis, auxiliar de padaria, auxiliar de limpeza, balconista, jovem aprendiz, operador de caixa, padeiro, repositor de loja e hortifruti, motorista e operador logístico.

Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD), reforçando o compromisso do grupo com a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho.