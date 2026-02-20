Uma ação conjunta entre as polícias de São Paulo e Minas Gerais resultou na apreensão de um carro com sinais de adulteração e suspeita de furto em Mogi Guaçu. O veículo circulava com identificações falsificadas e foi localizado após denúncia de que se tratava de um automóvel dublê.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a cidade quando receberam informações da Polícia Militar de Minas Gerais. O automóvel foi avistado na região da Chácara Alvorada. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas a vistoria revelou adulterações no chassi e nas etiquetas autodestrutíveis, em desacordo com as normas do Contran.

Para confirmar a fraude, os policiais acionaram a corporação mineira, que entrou em contato com o proprietário do veículo emplacado em Teófilo Otoni (MG). Ele afirmou que o carro original estava estacionado em sua garagem. Em seguida, um scanner veicular identificou que o módulo correspondia a um veículo furtado em Sabará (MG), em 8 de janeiro de 2026.