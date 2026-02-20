Uma ação conjunta entre as polícias de São Paulo e Minas Gerais resultou na apreensão de um carro com sinais de adulteração e suspeita de furto em Mogi Guaçu. O veículo circulava com identificações falsificadas e foi localizado após denúncia de que se tratava de um automóvel dublê.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a cidade quando receberam informações da Polícia Militar de Minas Gerais. O automóvel foi avistado na região da Chácara Alvorada. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas a vistoria revelou adulterações no chassi e nas etiquetas autodestrutíveis, em desacordo com as normas do Contran.
Para confirmar a fraude, os policiais acionaram a corporação mineira, que entrou em contato com o proprietário do veículo emplacado em Teófilo Otoni (MG). Ele afirmou que o carro original estava estacionado em sua garagem. Em seguida, um scanner veicular identificou que o módulo correspondia a um veículo furtado em Sabará (MG), em 8 de janeiro de 2026.
O condutor informou que havia alugado o automóvel por R$ 280 por dia e disse desconhecer a procedência ilícita. Ele indicou o endereço do locador, em Aguaí, e relatou que o homem oferecia outros dois veículos para locação.
Policiais de Aguaí conduziram o suspeito até Mogi Guaçu. Questionado, o locador afirmou ter comprado o carro por R$ 15 mil, em uma feira na cidade de Araçuaí (MG), no ano passado, mas não soube explicar como obteve um CRLV com data de 2026.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O veículo foi apreendido e os dois homens foram ouvidos e liberados.
Em desdobramento da ocorrência, o outro carro mencionado também foi localizado por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar. A suspeita foi confirmada: tratava-se de mais um automóvel dublê furtado em Minas Gerais.