Sampi Campinas
Logo Sampi
TENTATIVA DE ROUBO

Vítima de 50 anos reage, desarma e detém ladrão em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Adolescente foi apreendido após tentativa de assalto no Parque General Osório
Adolescente foi apreendido após tentativa de assalto no Parque General Osório

Uma tentativa de roubo de motocicleta mobilizou a polícia no bairro Matão, em Sumaré. A ação ocorreu na Rua Santo Inácio de Loiola, no Parque General Osório, e terminou de forma incomum: a vítima, um homem de 50 anos, conseguiu reagir, desarmar e deter um dos assaltantes.

Segundo a equipe policial, os agentes foram acionados por pessoas que presenciaram a tentativa de roubo. Quando chegaram ao local, o suspeito já estava contido pela própria vítima. O segundo envolvido conseguiu fugir antes da chegada da viatura.

O adolescente apreendido, de 17 anos, foi encaminhado ao Plantão Policial junto com a vítima, a motocicleta e o armamento utilizado na ação.

A autoridade policial ratificou a apreensão do menor, que permanece à disposição da Justiça.

