Uma tentativa de roubo de motocicleta mobilizou a polícia no bairro Matão, em Sumaré. A ação ocorreu na Rua Santo Inácio de Loiola, no Parque General Osório, e terminou de forma incomum: a vítima, um homem de 50 anos, conseguiu reagir, desarmar e deter um dos assaltantes.

Segundo a equipe policial, os agentes foram acionados por pessoas que presenciaram a tentativa de roubo. Quando chegaram ao local, o suspeito já estava contido pela própria vítima. O segundo envolvido conseguiu fugir antes da chegada da viatura.

O adolescente apreendido, de 17 anos, foi encaminhado ao Plantão Policial junto com a vítima, a motocicleta e o armamento utilizado na ação.