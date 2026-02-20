A sexta-feira (20) será marcada por tempo estável e altas temperaturas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O céu com poucas nuvens predomina ao longo do dia, e os termômetros devem ultrapassar os 30°C, com máximas podendo subir ainda mais durante a tarde.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, não há previsão de chuva para a região. O destaque fica para a sensação de calor intenso, típica desta época do ano.

Durante a noite, os ventos moderados ajudam a amenizar o calor acumulado ao longo do dia, proporcionando um leve alívio após uma jornada de temperaturas elevadas.