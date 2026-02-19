A Universidade Estadual de Campinas inicia na primeira quinzena de março uma campanha para reforçar o respeito às regras de trânsito dentro do campus. A mobilização será coordenada pela Prefeitura Universitária, em parceria com a Secretaria de Vivência nos Campi (SVC) e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.

A iniciativa surge diante do aumento de registros de uso irregular de vagas, ocupação indevida de espaços reservados e bloqueio de áreas destinadas a pedestres. Segundo a administração universitária, circulam diariamente pelo campus cerca de 80 mil pessoas e aproximadamente 40 mil veículos, o que exige maior atenção às normas de circulação.

Como parte da estratégia educativa, equipes da universidade e da Emdec promoverão um “Dia D”, quando serão distribuídas “multas morais” — avisos deixados nos veículos estacionados de maneira inadequada. O material trará orientações sobre a legislação e o uso correto das vagas.