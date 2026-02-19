O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), vinculado à Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas), concluiu a primeira etapa das obras de reforma e ampliação da unidade na Vila Boa Vista, em Campinas. A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de atendimento e acolhimento de cães e gatos resgatados pelo Samu Animal.
Nesta fase, foram construídos seis novos canis, com 18,7 metros quadrados cada, e dois gatis com 118,7 metros quadrados, todos com solário e área gramada. Cada gatil poderá abrigar até 80 gatos, enquanto cada canil terá capacidade para até dois cães.
Também foi finalizada a reforma e ampliação da clínica, agora estruturada como prédio multiuso, com 336 metros quadrados. O espaço conta com áreas para tratamento ambulatorial, consultório e nichos destinados à recuperação pós-cirúrgica de cães e gatos.
O investimento na primeira etapa foi de R$ 600 mil, provenientes de TACs (Termos de Acordo de Compromisso e Termos de Ajustamento de Conduta).
Segundo o secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Braz Adegas Júnior, a obra reforça o compromisso com a proteção animal. “Estas obras são fundamentais para melhorar as condições da unidade e ampliar a proteção e o bem-estar animal”, afirmou.
Os novos espaços recebem iluminação e mobiliário, como comedouros, bebedouros, arranhadores e camas. Na clínica, ainda estão em andamento serviços de impermeabilização do piso, climatização e instalação de mobiliário, antes da realocação dos animais.
As próximas etapas incluem a reforma da antiga clínica e do canil central, dos gatis e canis antigos, da área de animais de grande porte e da área administrativa.
Atualmente, o DPBEA abriga 65 cães e 70 gatos na unidade de Campinas. No abrigo de Mairinque, estão cerca de 320 cães e 25 gatos.
Números de 2025
- Castrações: 10 mil animais
- Atendimentos em consultórios móveis: 18.687
- Microchipagens: 16 mil animais
- Adoções: 206 animais (153 cães, 36 gatos e 17 equinos)
- Resgates pelo Samu Animal: 836