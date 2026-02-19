O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), vinculado à Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas), concluiu a primeira etapa das obras de reforma e ampliação da unidade na Vila Boa Vista, em Campinas. A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de atendimento e acolhimento de cães e gatos resgatados pelo Samu Animal.

Nesta fase, foram construídos seis novos canis, com 18,7 metros quadrados cada, e dois gatis com 118,7 metros quadrados, todos com solário e área gramada. Cada gatil poderá abrigar até 80 gatos, enquanto cada canil terá capacidade para até dois cães.

Também foi finalizada a reforma e ampliação da clínica, agora estruturada como prédio multiuso, com 336 metros quadrados. O espaço conta com áreas para tratamento ambulatorial, consultório e nichos destinados à recuperação pós-cirúrgica de cães e gatos.