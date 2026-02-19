A Prefeitura de Vinhedo informou que a UBS Casa Verde teve fios e cabos de energia furtados na última segunda-feira (16). O crime afetou o fornecimento de energia e comprometeu o funcionamento da unidade.

Por causa dos danos, a unidade permanecerá fechada nesta quinta-feira (19). Segundo a administração municipal, a suspensão é necessária para garantir segurança a pacientes e servidores, já que a falta de energia interfere no uso de equipamentos e sistemas essenciais.

A Prefeitura já iniciou a compra do material para reposição e adota medidas emergenciais para restabelecer o atendimento o quanto antes.