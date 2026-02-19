19 de fevereiro de 2026
SAÚDE EM VINHEDO

UBS recém-reformada em Vinhedo é furtada e interrompe serviço

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMV
Furto de fios comprometeu energia da UBS Casa Verde; unidade ficará fechada nesta quinta-feira para reparos.
A Prefeitura de Vinhedo informou que a UBS Casa Verde teve fios e cabos de energia furtados na última segunda-feira (16). O crime afetou o fornecimento de energia e comprometeu o funcionamento da unidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Por causa dos danos, a unidade permanecerá fechada nesta quinta-feira (19). Segundo a administração municipal, a suspensão é necessária para garantir segurança a pacientes e servidores, já que a falta de energia interfere no uso de equipamentos e sistemas essenciais.

A Prefeitura já iniciou a compra do material para reposição e adota medidas emergenciais para restabelecer o atendimento o quanto antes.

A UBS Casa Verde havia sido recentemente reinaugurada após reforma que incluiu melhorias em acessibilidade, segurança e estrutura interna e externa.

A administração afirma que trabalha com prioridade para normalizar o serviço e preservar a unidade recém-modernizada.

